Ma il mercato non è chiuso in tutti i paesi: e se il difensore arrivasse proprio dagli svincolati?

Il calciomercato in Italia si è chiuso ieri sera alle ore 20. Così come in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Ma ci sono molti paesi, europei e non, che non hanno ancora chiuso i battenti del mercato. Vediamo nel dettaglio di quali nazioni si tratta.

In Belgio la finestra resterà aperta fino al 6 settembre mentre ancora una settimana di tempo per Turchia e Repubblica Ceca che chiuderanno l’8 settembre. Molto più ampie le possibilità per Grecia (15 settembre) e Portogallo (22 settembre). Mercato già chiuso da tempo invece per quanto concerne Argentina, Brasile e Stati Uniti. In Cina si andrà addirittura fino al 26 febbraio e in Russia fino al 22 febbraio.

Tempistiche diverse ovviamente per i giocatori che si svincolano entro la fine delle finestre di mercato: chi si svincola entro la fine del mercato estivo può essere tesserato “in deroga” da venerdì 2 settembre 2022 a martedì 13 dicembre 2022 (ore 20.00). Le società possono tesserare un massimo di 2 giocatori con questa modalità.

La Fiorentina non ha affondato il colpo per Nikolaou (anche per le elevate richieste dello Spezia) chiudendo il mercato con tre soli centrali di ruolo. La decisione è stata quella di puntare su Ranieri, rimasto alla base dopo non essere riuscito a tornare a Salerno. Il tempo per rinforzare la rosa con uno svincolato però c’è ancora. Vedremo se la società si riterrà soddisfatta della situazione attuale oppure cercherà nel mare magnum degli svincolati.