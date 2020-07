Ma intanto c’è da capire se Ribery giocherà col Cagliari. Un rientro e un’assenza già sicuri

Franck Ribery fa discutere per quanto scritto a seguito del furto subito in casa. Che questo episodio possa determinare uno strappo per il futuro con la Fiorentina? Non è detto. Ma nel frattempo c’è da capire se il francese ci sarà con il Cagliari o meno. Il colpo preso durante il match con il Parma è molto meno preoccupante di quanto sembrava in un primo momento e l’ex Bayern potrebbe essere al suo posto regolarmente.

Sicure sono un’assenza e un recupero. Mancherà Pezzella in difesa, perché squalificato dal giudice sportivo. Ritorna dalla squalifica Vlahovic che potrebbe essere rilanciato al centro dell’attacco.