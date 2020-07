Ma la Fiorentina è pronta per Juric?

In attesa che Ivan Juric sciolga i dubbi sul suo futuro, la Fiorentina continua a rimanere in interessata attesa, consapevole di allettare e non poco il tecnico del Verona. L’allievo di Gasperini ha messo in mostra proprio una miniatura dell’Atalanta, con lo stesso sistema di gioco e le stesse caratteristiche di intensità. Ma la Fiorentina di oggi sarebbe pronta a recepire i dettami di Juric, per altro in breve tempo visto che la nuova stagione inizierà prestissimo?

Innanzitutto se Juric dovesse arrivare a Firenze, ritroverebbe immediatamente Amrabat, pedina cruciale del suo gioco e forse motivo di grande attrattiva per il tecnico. Per il resto il suo 3-4-2-1 necessiterebbe di diversi ritocchi sulle fasce, dove il solo Lirola ad oggi appare idoneo a quel tipo di impostazione. A centrocampo, oltre al già citato Amrabat, la Fiorentina dispone di Pulgar e Duncan, entrambi molto adatti a giocare a due, mentre Castrovilli avanzerebbe sulla trequarti, posizione a lui congeniale.

Sull’attacco ci si potrebbe sbizzarrire e se dovesse partire Chiesa di fatto non ci sarebbe alcun giocatore di fascia, tale da imporre il tridente: Vlahovic, Ribery, Cutrone e Kouame sarebbero tutti adatti allo schema di Juric ma qualcosa sulla trequarti servirebbe comunque.

Aspettando Juric quindi, la Fiorentina di oggi non sarebbe poi così lontana dall’idea di calcio dell’allenatore croato.