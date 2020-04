Ma l’arrivo di un attaccante non escluderebbe Vlahovic e Cutrone: ecco il piano della Fiorentina

Dai nostri lettori sono arrivati molti commenti riguardanti l’articolo in merito ad Andrea Belotti. Tra di essi, alcuni si sono interrogati sul futuro di Vlahovic e Cutrone, qualora l’attaccante del Torino arrivasse davvero a Firenze. La verità è che molto probabilmente i due ragazzi non verrebbero esclusi, e il discorso può essere generalizzato. Qualunque centravanti prenda la Fiorentina (l’intenzione c’è), sia Vlahovic che Cutrone potrebbero rimanere. Il primo come alternativa naturale, il secondo come una sorta di jolly del reparto offensivo. D’altronde l’ex Milan è capace anche di giocare come seconda punta, e comunque dimostra una buona duttilità. In alternativa, se proprio si dovesse constatare che di spazio per lui non ce ne sarebbe, si potrebbe valutare di mandarlo in prestito. Tornando a Vlahovic, il suo posto nella Fiorentina del futuro non si discute. Tuttavia il serbo è ancora molto giovane e puntare completamente su di lui sarebbe di nuovo un errore. Ecco perché Pradè proverà a prendere un giocatore esperto, capace di garantire tanti gol. Un innesto che aiuterebbe Vlahovic nella sua crescita, conferendogli maggiore tranquillità e potenziando l’attacco della Fiorentina. Dunque un ipotetico grande bomber, Belotti o chi per lui; poi Vlahovic, Chiesa, Ribery, Kouamè e mettiamoci anche Sottil, lasciando in forse la posizione di Cutrone. Che dite, potrebbe essere un bel reparto offensivo?