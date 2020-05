Ma perché i giocatori della Fiorentina si allenano vestiti come persone normali al parco?

Divise ufficiali da allenamento messe da parte e via in campo un po’ come capita e come ognuno vuole. I giocatori della Fiorentina si sono presentati ‘casual’ all’appuntamento con la ripresa delle sedute al centro sportivo. Una condizione che ha colpito i tifosi viola i quali si sono chiesti: “Ma perché si allenano con queste tenute sgargianti stile persone normali al parco?”.

Il perché è presto detto: la società sta seguendo alla lettera il protocollo previsto per il riavvio dell’attività in sicurezza. Spogliatoi? Chiusi. Docce? Serrate. Lavanderia? Chiusa a chiavistello. I calciatori partono vestiti da casa propria e ritornano tra le mura domestiche così come sono partiti. E si vede proprio che le divise da allenamento non erano contemplate nel vestiario dato agli stessi giocatori, per cui, si suppone che siano rimaste bellamente dentro gli spogliatoi, nei vari armadietti.

Beh, poco male. Il fattore importante è un altro: rivedere questi ragazzi faticare fa pensare che vi sia almeno una speranza di rivederli in campo per completare questa stagione maledetta. In questo modo si potrebbe dare un fattore di svago ad una popolazione, quella italiana, che modo di svagarsi lo ha avuto davvero poco nel corso degli ultimi due mesi.