Ma perché non è ancora arrivato l’annuncio di Bonaventura? Ecco il motivo!

Giacomo Bonaventura è a Firenze da diverse ore ormai. Già fatte le visite mediche con la Fiorentina ed è già sceso in campo per allenarsi con la squadra. Manca ancora però l’annuncio ufficiale da parte della società. Perché? Il motivo viene spiegato stamani da La Nazione. Tutto è legato ai diritti di immagine e agli sponsor personali del giocatore, che è legato da tempo all’Adidas. Dettagli. Ma oggi la Fiorentina potrà tirare un grande sospiro di sollievo e verrà messa la parola fine ad una trattativa definita “a tratti estenuante” ma che non è praticamente stata mai in bilico, perché Bonaventura aveva espresso la sua chiara preferenza per il club viola.

