Ma qual è la differenza tra arrivare tredicesimi o dodicesimi? Undicesimi o quattordicesimi? Ecco perchè Commisso…

Stagione fallimentare per la Fiorentina, senza ombra di dubbio, con la salvezza ottenuta appena una settimana fa e con l’attuale tredicesimo posto in classica. Sabato l’ultima partita contro il Crotone, gli ultimi tre punti utili per concludere la stagione a quota 42 punti. Nel mirino il sorpasso a Udinese e Bologna. Commisso ha sottolineato più volte quest’aspetto, con la possibilità per la sua squadra di metter dietro almeno una delle due squadre. Ma qual è la differenza tra arrivare tredicesimi o dodicesimi? Undicesimi o quattordicesimi?

Come riportato da Calcio e Finanza, in caso di successo sul Crotone la Fiorentina salirebbe a 42 punti, con Udinese (40) e Bologna (41) attese dalle sfide con Inter e Juventus. Se friulani e rossoblu non dovessero vincere, la Fiorentina potrebbe chiudere all’11° posto, con un premio di 5,5 milioni di euro che entrerebbero nelle casse viola. Se il Bologna pareggiasse con la Juve, e l’Udinese non vincesse, alla Fiorentina servirebbe vincere con almeno due gol di scarto a Crotone per superare i rossoblù di Mihajlovic (doppio pareggio in campionato, conterebbe la differenza reti generale). In caso di pareggio o ko a Crotone, invece, la Fiorentina chiuderebbe a 40 o 39 punti, col piazzamento finale che dipenderebbe anche dai risultati di Genoa (39), Spezia (38), Cagliari (37).

Dunque, questa la forbice dei premi, in base ai risultati del weekend, che potrebbe incassare la Fiorentina in base al piazzamento finale: 11° posto – 5,5 milioni di euro/ 12° posto – 5 milioni di euro / 13° posto – 4,6 milioni di euro / 14° posto – 4,1 milioni di euro / 15° posto – 3,6 milioni di euro / 16° posto – 3,2 milioni di euro . Magro bottino ma pur sempre un incentivo a far il meglio possibile fino alla fine.