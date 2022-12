Ma quale pensione! Sven-Göran Eriksson riparte dalla terza divisione svedese

Nel giugno del 1987 divenne l’allenatore, nonché direttore tecnico, della Fiorentina, che guidò per il successivo biennio con risultati men che discreti. Lasciò la società viola nel giugno dell”89, dopo settimane di aperta polemica per il ridimensionamento deciso dalla proprietà Pontello. Adesso, Sven-Göran Eriksson, alla veneranda età di 74 anni, non vuole appendere giacca e cravatta al chiodo.

Dopo l’ultima esperienza, quattro anni fa, come ct delle Filippine, l’ex calciatore svedese ricoprirà ora il ruolo di direttore sportivo del Karlstad, club svedese militante nella Ettan Norra (terza divisione). L’ex allenatore, in Italia, di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio offrirà tutta la sua esperienza in patria, a Karlstad, località di più di 61mila abitanti, capoluogo della contea di Värmland.