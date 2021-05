Ma quali giocatori arriveranno alla Fiorentina? Gli approcci soft del club gigliato in attesa di studiare le mosse con il nuovo allenatore

Quali giocatori arriveranno alla Fiorentina durante questa estate? In questo senso siamo ancora agli approcci soft in attesa di studiare le mosse con il nuovo allenatore.

Per La Nazione risultano sondaggi già fatti con la Sampdoria per l’esterno sinistro Augello e con l’Inter per il centrocampista Sensi. Contatti ci sarebbero stati anche per Soriano del Bologna, ma tutto questo rientra nelle schermaglie preventive per sondare il terreno.

Appena ci sarà il nuovo tecnico, ci sarà anche il cambio di passo da questo punto di vista.