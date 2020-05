Ma un Paquetà vale davvero una rinuncia a Milenkovic?

L’idea della Fiorentina è quella di non rinunciare ad alcuno dei suoi talenti, l’abbiamo capito. Salvo la necessità di sacrificarne qualcuno per poter arrivare magari ad un upgrade tecnico in qualche altro settore. E’ la situazione che potrebbe materializzarsi con Nikola Milenkovic, difensore molto ambito soprattutto in Premier ma anche dal Milan, che potrebbe inseguirlo per la prossima stagione. Alla Fiorentina, d’altro canto, piace Paquetà e da diverso tempo: scambio all’orizzonte dunque? Per il momento no, anche perché il club viola il brasiliano lo vorrebbe (semmai) a prescindere da qualunque cessione. E poi sorge spontanea la domanda: varrebbe la pena privarsi del giovane serbo per arrivare al suo coetaneo verdeoro?