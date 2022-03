Made in Italy, la Fiorentina punta sul vivaio italiano e toscano

La Nazione si concentra sul settore giovanile della Fiorentina. Al momento, dei 338 giocatori tesserati nel vivaio, il 92% è costituito da italiani (312) e addirittura la componente toscana all’interno delle squadre giovanili è arrivata in questi mesi a toccare quota 80% (270). In tal senso fa specie il fatto che le formazioni Under-9, Under-10 e Under-11 siamo costituite solo da giocatori nati all’interno della regione.

Ma non è tutto, visto che ben 122 calciatori (cioè il 36% del totale) sono nati a Firenze e provincia: una scelta precisa del club, per creare fin da piccoli senso d’appartenenza verso la maglia e la realtà circostante. Il percorso di crescita del settore giovanile da parte della Fiorentina sta andando avanti con successo e la volontà è quella di radicarsi ancor più nel territorio: non è un caso che da quando il vivaio è diretto da Valentino Angeloni i club affiliati siano passati da 20 a 59, con 46 realtà toscane e 13 sparse nel resto del Paese.