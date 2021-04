Maifredi: “Baggio mi ripeteva che voleva tornare alla Fiorentina. Dopo la sciarpa viola raccolta fu accerchiato dai tifosi della Juventus e io…”

Oggi è il trentennale di Fiorentina-Juventus 1-0, ovvero la giornata del ritorno di Roberto Baggio a Firenze per la prima volta da avversario. Una giornata quella con tanti significati e ricca di episodi clamorosi.

“Voleva rimanere a Firenze – racconta sullo stesso Baggio, l’ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi, intervistato dal Corriere Fiorentino – Non solo, talvolta mi ripeteva che voleva tornare in viola, ma gli spiegavo che da professionista doveva andare avanti”.

“Dopo la decisione di non tirare il rigore contro la Fiorentina e dopo aver raccolto la sciarpa viola in campo, vi furono dei momenti di tensione tra Baggio e i tifosi bianconeri: “Il martedì alla ripresa degli allenamenti, i tifosi della Juventus accerchiarono Baggio. Intervenni personalmente e riuscii a placarli chiedendo come si sarebbero sentiti se un loro fresco ex non avesse raccolto la sciarpa”.