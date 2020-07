Con le squadre inevitabilmente più stanche del normale, le ultime frazioni delle gare regalano spesso ampi spazi alle squadre per andare in contropiede e punire gli avversari. In queste ultime partite occasioni del genere sono capitate più di una volta alla squadra di Iachini, che ha nella velocità offensiva una delle sue armi principali. In particolare è stato Patrick Cutrone ad essere micidiale nelle ripartenze veloci della Fiorentina, con i due gol contro Lecce e Torino che hanno messo il sigillo alle due vittorie viola. Non sono mancati però anche errori davvero banali, che avrebbero potuto alzare lo score della squadra viola in queste ultime partite. Il contropiede sprecato ieri dal tridente Kouame, Chiesa, Ghezzal (innocente) è solo uno dei tanti esempi. E quando hai attaccanti così veloci e prestanti, sprecare certe occasioni è davvero un peccato, anche perché si errori in superiorità numerica ne abbiamo visti tanti. Sarà uno dei punti su cui dovrà lavorare Iachini in vista di queste ultime partite. Obiettivo: curare il mal di contropiede.

