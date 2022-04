Malagò: “Bellissimo il progetto per il nuovo Franchi. Mi auguro solo una cosa”

Questo pomeriggio il presidente del CONI Gianni Malagò, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di commentare il restyling del Franchi. Queste le sue parole:

“L’ho già detto in precedenza ma lo ripeto molto volentieri con molta chiarezza. E’ chiaro che soggettivamente nel vedere i vari progetti presentati era difficile dire se uno era meraviglioso o se non piacesse. Si vedeva comunque che c’era una cura e un’attenzione nel tentativo di personalizzare il più possibile questo o quel progetto. E’ stato scelto da una commissione di persone terze e competenti e vi rivelo che se fosse stato scelto un altro progetto sarei stato comunque molto d’accordo. Quello che conta è il percorso che si sta portando avanti, e che si deve portare avanti senza troppi se e senza troppi ma. Conosco a memoria cosa succede, anche in altre città italiane, quando si comincia a voler cambiare i progetti: diventa un disastro. Conosco molto bene cosa significhi dover allineare tutte le istituzioni che hanno parola in merito, basta poi cambiare qualcosa e poi si deve ricominciare tutto da capo. Questo onestamente non ce lo possiamo più permettere. Approvo moltissimo quanto fatto a Firenze, e finora sta andando tutto nella giusta direzione”.