Malagò: “Impossibile accontentare tutti quando si fanno progetti come quello del nuovo Franchi. Con il restyling insieme al Viola Park, la Fiorentina sarà in testa in Italia”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha presenziato ieri in Palazzo Vecchio dove è stato intercettato da Tuttomercatoweb per qualche battuta sul restyling del Franchi e non solo. Ecco cosa ha detto il n°1 dello sport in Italia:

“Sulla ristrutturazione dello stadio di Firenze credo che non sia possibile accontentare tutte le parti in causa. Che si tratti di tifosi, stampa, amministrazioni o sovrintendenze. Bisogna che tutti diano qualcosa per arrivare ad un punto d’incontro. Solo così potremo smettere di essere il paese che non fa nulla. Credo che la Fiorentina e Firenze con il tandem rinnovamento del Franchi – Viola Park si mettano in testa a tutte le altre città italiane sul fronte delle strutture”.