Malcuit: “Ho ritrovato forza mentale e sono sicuro che tutto andrà bene. Atmosfera? Ho trovato veramente un bel gruppo”

In conferenza stampa, il neo difensore viola Kevin Malcuit ha parlato anche dei contatti con Prandelli prima di approdare alla Fiorentina: “Il mister prima di venire a Firenze mi ha convinto subito con un discorso molto semplice. Futuro? E’ troppo presto. Voglio concentrarmi sui prossimi mesi per fare un buon finale di stagione con la mia nuova squadra. E’ stato un anno difficile per me dopo l’infortunio al ginocchio. Ho ritrovato forza mentale e sono sicuro che tutto andrà bene. Atmosfera? Mi hanno riservato un’ottima accoglienza. Ho trovato veramente un bel gruppo. Ho sentito Callejon prima di venire qua e mi ha detto solo cose positive”.

