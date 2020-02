Maldini: “Abbiamo giocato meglio della Fiorentina ma ci resta solo un punto. E il fastidio per il rigore, non capiamo la scelta di Calvarese”

A Dazn arrivano le parole anche di Paolo Maldini, dirigente rossonero, che torna sull’episodio del rigore per la Fiorentina: “Rimane solo un punto purtroppo perché avevamo giocato meglio della Fiorentina, in vantaggio meritatamente. Non abbiamo saputo gestire la partita nel modo migliore. E poi un po’ di fastidio per l’episodio del rigore, nelle partite precedenti abbiamo fatto l’esercizio di capire l’arbitro sulle decisioni e sul Var ma stasera facciamo fatica a capire perché non l’abbia consultato. Calvarese ha detto che il tocco deve essere deciso, io questa regola non l’ho capita, probabilmente sbaglio. Non so perché non si possano perdere 30 secondi per andare a rivedere un episodio così importante. Siamo una squadra giovane, purtroppo l’abbiamo fatto vedere molto anche oggi, ma la squadra ha giocato molto bene, per quanto abbia difettato nella gestione”.