Maldini: “Chiesa è uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina”

Il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, ha parlato anche di Federico Chiesa, esterno d’attacco della Fiorentina accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, nel corso della presentazione di Sandro Tonali.

Queste le sue parole: “E’ uno dei migliori giovani italiani, ma sono sincero: non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi. Che mercato faremo? L’idea è di migliorare la squadra sempre e le le priorità sono state coperte. Adesso abbiamo qualche problemino coi centrali per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui ad ottobre faremo per migliorare la squadra”.

Dichiarazioni che confermano quanto dichiarato dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè, nel corso della conferenza stampa di giovedì.