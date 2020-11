Maldini: “Pioli trasmette le sue idee con un vigore che non ti aspetti. Pensavo fosse debole, ma mi sono ricreduto”

Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato a DAZN dell’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli: “E’ bravo nel trasmettere i suoi pensieri, con un vigore che, da una persona così pacata e onesta, non ti aspetti. Vedendo la sua carriera non ha mai confermato quanto di buono fatto vedere all’inizio. Pensavo fosse debole con i ragazzi e invece è proprio il contrario. Prima di averlo al Milan non gli riconoscevo questa caratteristica”.

0 0 vote Article Rating