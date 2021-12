Maleh: “Contento per aver sfruttato l’occasione. Mi auguro di giocare in Coppa Italia”

Questo pomeriggio, al termine di Fiorentina-Salernitana, l’autore della quarta rete viola Youssef Maleh ha commentato la partita ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Sono contento di essere riuscito a fare gol. Io sempre serio? Io sono fatto così, non è che sono arrabbiato, è la mia faccia. Cerco sempre di essere concentrato, soprattutto nel mio lavoro. La partita oggi non era facile come non lo è mai, siamo stati noi a fare diventare facili le partite. E’ andata bene, abbiamo anche segnato tanti gol quindi siamo molto felici. Il secondo gol con la maglia viola? Contro il Bologna il mister mi ha messo dall’inizio e sono stato bravo a sfruttare l’occasione e anche a fare gol. Oggi ha preferito altri giocatori, sono entrato nel secondo tempo e sono riuscito a sfruttare i pochi minuti che mi ha dato il mister. L’importanza dei prossimi impegni? Già da domani penseremo alla partita di Coppa Italia con il Benevento, che è importante come il campionato. Sicuramente giocheranno quelli che hanno giocato un po’ meno, quindi ci sarò anch’io, spero. Dobbiamo essere bravi a vincere anche quella partita”.