MOENA – Il centrocampista della Fiorentina, proveniente dal Venezia, Youssef Maleh, sembra essere deciso per il futuro: “Sia Lezzerini che Ferrarini mi hanno detto che Firenze è una grande piazza, ma non avevo certo bisogno di queste conferme per saperlo. Dobbiamo cercare di riportare questa squadra dove merita di essere”.