Maleh e Bonaventura escono prima dall’allenamento pomeridiano: ecco i motivi

MOENA – Nel corso dell’allenamento pomeridiano sono arrivati anche i primi acciacchi. Dopo lo stop precauzionale di questa mattina, il giovane Youssef Maleh ascia il campo anzitempo rispetto al resto della squadra: il giocatore, che fino all’ultimo momento ha fatto di tutto per partecipare a tutta la sessione di allenamento, è tornato negli spogliatoi del Cesare Benatti senza far mancare gesti di stizza.

Qualche problema anche per Jack Bonaventura, il numero 5 per precauzione non ha partecipato alla sessione di tiri: l’ex Milan ha accusato un fastidio al piede destro e ha lasciato anzitempo la sessione per evitare ulteriori problemi.