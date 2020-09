Maleh e un feeling già scattato con i giovani della Fiorentina

Un nome per il futuro della Fiorentina potrebbe essere quello di Youssef Maleh. Come riportato in mattinata: il centrocampista classe ’98 arriverebbe dal Venezia e poi si sposterebbe in prestito in Serie B almeno per un’altra stagione, sperando magari di ripetere l’esperimento Castrovilli. L’italo-marocchino però di esperienza ne ha già fatta tra i pro, con una stagione a Ravenna in Serie C e la scorsa a Venezia in cadetteria.

In più per lui è arrivata anche la chiamata in Under 21 da parte Nicolato, dove Maleh ha avuto modo di conoscere quindi diversi giovani della rosa gigliata, a partire da Cutrone per proseguire poi con Ranieri e Sottil, uno già partito, l’altro quasi, per il prestito.