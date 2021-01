Maleh e un ultimo periodo da separato in casa a Venezia, ma il passaggio alla Fiorentina potrebbe cambiare le cose

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio alla Fiorentina del centrocampista classe 1998 del Venezia Youssef Maleh. Un’operazione che prevederà la permanenza in prestito del giocatore fino a fine stagione ai lagunari. L’italo-marocchino arriverà a Firenze dunque per l’inizio della preparazione della stagione 2021-22, un trasferimento simile a quello di Amrabat lo scorso anno.

C’è però un particolare da non tralasciare, perchè il giocatore da inizio dicembre è praticamente un separato in casa al Venezia. Dalla partita contro la SPAL del 19 dicembre scorso il ragazzo non è stato convocato per le seguenti cinque partite, mentre ad inizio stagione era uno dei titolari. Il motivo? Il mancato rinnovo del contratto. Il presidente dei lagunari qualche settimana fa disse ai canali ufficiali della società: “Abbiamo offerto a Youssef Maleh quello che pensavamo fosse un contratto generoso, e lui e il suo agente hanno deciso di non firmarlo. Questa è la loro decisione e noi la rispettiamo. Il nostro compito è quello tutelare gli interessi del club e abbiamo deciso che, vista la decisione di Youssef, non scenderà più in campo per il Venezia FC. A gennaio potrebbe essere trasferito in un altro club oppure no, ma non giocherà più per noi”

L’imminente passaggio alla Fiorentina di Maleh però potrebbe cambiare le carte in tavola e la permanenza in prestito al club veneto ne è un indizio. La prossima partita del Venezia è in programma il 16 gennaio contro il Pordenone; una sfida che coinvolge due club in lotta per i playoff di Serie B. Il giovane centrocampista italo-marocchino potrebbe dunque tornare ad essere convocato da mister Zanetti.