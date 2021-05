Maleh: “Emozioni uniche, ci abbiamo sempre creduto. Futuro? Ancora non lo so”

Serata di gloria per il Venezia, che è tornato in Serie A a distanza di diciannove anni dall’ultima volta. Tra i protagonisti della cavalcata c’è anche Youssef Maleh, acquistato a gennaio dalla Fiorentina e lasciato in prestito in Veneto fino al termine della stagione.

Stuzzicato sul suo futuro al termine della partita, Maleh ha parlato così del suo futuro a Dazn: “Ancora non lo so, pensiamo a festeggiare. Queste sono emozioni uniche, nessuno se lo aspettava ma noi ci abbiamo sempre creduto”. La Fiorentina dovrà decidere se lasciarlo per un’altra stagione in prestito al Venezia o riportarlo alla bas e metterlo a disposizione di Gattuso.