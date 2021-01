Maleh-Fiorentina, fumata bianca definitiva. Ecco quando arriverà la firma

L’operazione era già stata impostata nei giorni scorsi, ma oggi sono stati sistemati anche gli ultimissimi dettagli. Come riferisce Gianlucadimarzio.com, Youssef Maleh lunedì firmerà con la Fiorentina, con la società viola che lo acquista dal Venezia con un indennizzo minimo – il centrocampista classe 1998 era in scadenza di contratto a giugno – e lo lascia in prestito proprio al Venezia fino al termine della stagione.

0 0 vote Article Rating