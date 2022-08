Maleh: “Ieri ci è mancato il sostegno dei tifosi. L’esordio europeo sarà emozionante, faremo di tutto per passare il turno”

Il centrocampista della Fiorentina Youssef Maleh ha parlato ai canali ufficiali del club: “Questo ritiro serve anche per conoscerci e far integrare i nuovi arrivati, sia in campo sia negli spogliatoi. A Moena abbiamo sentito tantissimo l’affetto dei tifosi, ieri contro il Galatasaray ci sono mancati la loro presenza e il loro sostegno. Noi abbiamo approcciato male e i turchi ci hanno sorpreso, ma al di là del risultato questa amichevole ci è servita per mettere minuti nelle gambe. Detto questo, anche quando non ci sono i tre punti in palio noi vogliamo sempre vincere”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ci aveva chiesto di approcciare come se fosse una partita vera. Loro hanno fatto due tiri e due gol, noi abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco ma potevamo fare meglio in fase realizzativa. Il campo non era perfetto, si sono scaldati un po’ gli animi ma poi a fine partita ci siamo stretti la mano e si è ristabilita la tranquillità. Sorteggio di Conference League? Non conosco le squadre che ci potrebbero capitare, ma chiunque arrivi noi dobbiamo essere pronti ad affrontarlo nel migliore dei modi. Per me e altri sarà la prima volta in Europa, sarà emozionante ma chi ha più esperienza ci aiuterà sicuramente ad approcciare bene e passare il turno”.