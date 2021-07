Maleh: Il Venezia lo riprenderebbe volentieri, ma spetta alla Fiorentina decidere. I giovani chiamati a convincere Italiano

Il ritiro di Moena sarà uno spartiacque importante per il mercato della Fiorentina. In mezzo alle Dolomiti, sono in molti che cercheranno di convincere Italiano a rimanere aggregati alla prima squadra, specialmente tra i giovani: Chiti, Dutu, Ponsi, Pierozzi, Spalluto e altri lavoreranno al massimo per mettersi in mostra e restare, oppure partire per farsi le ossa altrove.

Inoltre il neo tecnico stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, valuterà Youssef Maleh, che è arrivato dal Venezia lo scorso gennaio e che i lagunari riprenderebbero volentieri in prestito per una stagione: ma adesso è la Fiorentina a decidere.