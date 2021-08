Maleh: In Liguria aspettano segnali da parte della Fiorentina. E c’è anche chi se lo riprenderebbe volentieri

Lo Spezia è in attesa di segnali da parte della Fiorentina. Segnali relativi ad un giocatore in particolare, ovvero quel Youssef Maleh che i viola hanno acquistato lo scorso gennaio dal Venezia e per il quale non sono chiarissime le prospettive.

Da una parte c’è la possibilità di tenerlo e di farlo crescere gradualmente, anche se non partirebbe di certo come titolare in questa stagione. Dall’altra c’è la possibilità anche di darlo ad un altro club in prestito per permettergli di fare esperienza. Ed è proprio qui che si inserisce il discorso Spezia, anche se i liguri non sono da soli; infatti anche lo stesso Venezia, neo promosso in A, anche grazie ai colpi di Maleh, se lo riprenderebbe volentieri per questa stagione.