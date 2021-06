Maleh incanta nei playoff e viene incoronato giocatore del mese in Serie B

Le sue prestazioni durante i playoff hanno aiutato il Venezia a raggiungere la Serie A dopo 19 anni. Per questo Youssef Maleh, giocatore in prestito dalla Fiorentina, è stato premiato come giocatore del mese di maggio in Serie B. Un premio che assegna l’Associazione Italiana Calciatori che incorona il miglior giocatore di ogni singolo mese nella categoria cadetta. Il Venezia intanto, viste le recenti prestazioni del centrocampista, ha chiesto alla Fiorentina il prolungamento del prestito. Anche questo sarà uno dei nodi da sciogliere per Gattuso al suo arrivo a Firenze.