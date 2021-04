Maleh firma un gol pesante e trascina il Venezia ma un ex viola vanifica tutto: lagunari sempre in zona play-off

Scontro al vertice in Serie B, tutt’ora in corso di svolgimento, tra Salernitana e Venezia e per il momento il risultato premia la squadra lagunare, che sta vincendo per 1-0 grazie al gol di Youssef Maleh, centrocampista classe ’98 già acquistato dalla Fiorentina. La squadra di Zanetti salirebbe così a quota 56, a -1 proprio dalla Salernitana, al quarto posto e con vista sui play-off che valgono un posto per la promozione in Serie A.

Aggiornamento: in un finale veramente incredibile, è arrivata la rimonta da parte della Salernitana con la doppietta di Cedric Gondo, ex attaccante della Fiorentina Primavera, in zona recupero.