Maleh intoccabile, Ferrarini fa un po’ di fatica ma il Venezia dei prestiti viola ammicca alla Serie A

Con la vittoria in rimonta di ieri, sono quattro i successi consecutivi del Venezia di Paolo Zanetti in Serie B: i lagunari hanno battuto l‘Entella per 3-2, dopo un doppio svantaggio iniziale, issandosi così al terzo posto, a -1 dal Monza e a -4 dall‘Empoli. Sempre titolare inamovibile Youssef Maleh, centrocampista che la prossima estate si unirà alla Fiorentina, panchina invece per Gabriele Ferrarini, classe 2000: l’esterno destro nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti anche con il Covid e sta facendo un po’ di fatica a imporsi sul campo. Fin qui per lui 5 presenze, di cui 2 da titolare: entrambi però fanno parte di una squadra in piena zona play-off ma molto vicina anche alla promozione diretta in Serie A.

