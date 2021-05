Maleh manda dei bei messaggi alla Fiorentina

Protagonista nei play off di Serie B. Youssef Maleh si sta mettendo ancora di più in mostra in questa fase della stagione e sta mandando indirettamente anche dei bei messaggi alla Fiorentina, che diventerà la sua nuova squadra al termine di questo campionato.

Il giocatore del Venezia è stato il migliore in campo nella sfida contro il Lecce e ha fornito un assist capolavoro (sinistro al volo) per il suo compagno di squadra Francesco Forte, autore dell’unica rete siglata nella semifinale di andata. Non solo, aveva segnato anche la rete del 2-2 nella gara precedente contro il Chievo. Il centrocampista dunque alla ribalta e adesso ha anche grosse speranze di andare a fare gli Europei con la nazionale Under 21.