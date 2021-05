Maleh si gode la Serie A, la Fiorentina valuta il suo futuro. Le due possibilità

Il Venezia è tornato in Serie A dopo una lunga cavalcata culminata nella finale playoff contro il Cittadella. Nella promozione dei lagunari c’è anche la firma di Youssef Maleh, centrocampista acquistato dalla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio e lasciato alla corte di Paolo Zanetti fino al termine della stagione. Il classe ’98 ha disputato una stagione positiva: ventinove presenze nel campionato cadetto, arricchite da quattro gol e altrettanti assist.

Nei playoff, poi, l’apporto è stato altrettanto notevole: il gol del momentaneo pareggio contro il Chievo nel primo turno, l’assist per il gol-vittoria di Forte nella semifinale d’andata contro il Lecce. E per non farsi mancare niente, Maleh ha messo il timbro anche nella partita di ieri sera: dopo una prestazione tra (poche) luci e (tante) ombre, ha regalato l’assist a Bocalon per la rete del 1-1 che ha chiuso la partita. E permesso al Venezia di tornare in Serie A.

Per il centrocampista mancino, però, la stagione non è finita: il prossimo step sono gli Europei U21 con l’Italia di Nicolato. Dopodiché, potrà finalmente riposarsi. E pensare al futuro. Sono due le possibilità: restare alla Fiorentina, dopo essere stato valutato in estate da Gattuso, o tornare al Venezia in prestito per giocare con continuità in Serie A.