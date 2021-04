Malinovskyi: “Dobbiamo approfittare del momento delicato che vive la Fiorentina. Andiamo a Firenze per vincere, non per altri risultati”

All’Eco di Bergamo ha parlato il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi in vista della partita contro la Fiorentina di domani. A proposito della gara del Franchi ha detto: “Dobbiamo approfittare del loro momento, perché hanno cambiato da poco allenatore e sono in cerca di un’identità, la situazione è delicata. Ma guai a sottovalutarli, perché hanno tanti giocatori di livello. Andiamo a Firenze per vincere e non pareggiare: è il momento chiave del nostro campionato, non vogliamo fare regali alle inseguitrici”.