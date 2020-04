Malinovskyi: “Io via dall’Atalanta? Ecco come stanno le cose”

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interessamento della Fiorentina per Ruslan Malinovskyi, talento dell’Atalanta (LEGGI QUI). Il trequartista ucraino piace a diverse società, ma per il momento ha allontanato le voci di un trasferimento. Queste le sue parole rilasciate al canale Youtube della Federcalcio ucraina: “Non penso che il pensiero dei club adesso riguardi i trasferimenti. Premier League? Posso dire che con l’Atalanta abbiamo giocato alcune partite lì e l’atmosfera che si respira è meravigliosa. Mi piace il campionato inglese, ma non credo che valga la pena parlarne perché adesso non ci sono i presupposti”.