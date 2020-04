Malinovskyi: “La Fiorentina si è interessata a me”. Ma se i viola lo vogliono adesso dovranno tirare fuori un bel pacco di soldi

Il trequartista dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, è stato nel mirino della Fiorentina la scorsa estate. A confermarlo è stato proprio l’attuale giocatore nerazzurro che ha dichiarato: “Come ha detto il mio agente Vadim Shabliy, i viola hanno mostrato interesse per me la scorsa estate – sono parole dello stesso Malinovskyi riportate dai media in Ucraina – In quel momento ci sono stati dei colloqui con loro. Ora sono felice all’Atalanta. Mi piace molto questo club, i tifosi, la città è molto bella. La mia famiglia sta bene qui”.

Dichiarazioni a parte, non è escluso che i gigliati si possano ripresentare alla porta del giocatore anche durante la prossima sessione del mercato. E’ chiaro però il fatto che chi lo vuole adesso deve essere disposto a versare una bella cifra, perché l’Atalanta non ha certo intenzione di svenderlo dopo avere investito 13 milioni di euro su di lui.