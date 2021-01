Mallegni: “Diamo una medaglia a Commisso e facciamogli costruire lo stadio. Il presidente della Fiorentina bloccato dalle discussioni di chi non pensa al futuro della Toscana”

Il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, intervenuto su Lady Radio, ha polemizzato con le forze di maggioranza per la questione stadio della Fiorentina: “Il Franchi è un monumento importante, ci mancherebbe altro. Negli sbagli del Ventennio, le opere pubbliche furono un’opera seria. I monumenti si restaurano e si fanno visitare. Alla squadra invece serve uno stadio. Arriva uno che decide di mettere 300 milioni per fare un impianto nuovo, che rilanci la squadra, la Toscana, la sua immagine e il Partito Democratico dice no e si dilania nelle discussioni. Tutti che se ne danno di santa ragione, così come successo con l’aeroporto”.

Mallegni aggiunge: “Questo perché questa gente, nella vita, ha sempre pensato al proprio interesse, non si è mai preoccupata di avere una visione del futuro e di costruire una prospettiva economica per tutta la popolazione. Commisso se ne poteva stare tranquillamente negli Stati Uniti e invece ha deciso di venire in Italia e di investire. Io dico non facciamole stancare queste persone. Dobbiamo dare una medaglia a Commisso e farlo partire, fargli fare lo stadio che consentirà una rinascita della squadra che rappresenta la nostra regione. E allora perché non farlo?”.