Malusci: “Ci davano per spacciati sia contro il Napoli che contro l’Atalanta. Di cosa mi devo preoccupare dopo aver visto i novanta minuti di Fiorentina-Juventus?”

L’ex viola Alberto Malusci ha parlato così a Radio Toscana facendo il punto sulla Fiorentina: “Ci davano per spacciati sia contro il Napoli che contro l’Atalanta. Di cosa mi devo preoccupare dopo aver visto i novanta minuti di Firenze. I gol arrivano sempre per degli errori, ma la squadra di Italiano meritava di vincere 2 o 3 a 0. Le occasioni ci sono state, mentre la Juve era venuta a Firenze esclusivamente per non prendere gol. La sconfitta lascia l’amaro in bocca . Nessuno in questo campionato ci ha messo sotto. Italiano ha dato una bella filosofia a questa squadra. Al ritorno andremo a Torino per fare gol, a giocarcela”.

E ancora: “Credo che la Fiorentina possa migliorare sotto porta. Manca il gol a Ikonè, che in queste ultime due partite ha fatto vedere che è un giocatore di qualità, gli è mancato solo il gol. L’attaccante centrale invece va servito meglio e con più frequenza. Piatek con la Juve è stato marcato stretto ed era sempre spalle alla porta. E’ un finalizzatore, uno che se gli capita la palla giusta la butta dentro, ma va servito in maniera diversa. Sono fiducioso che con il gioco di Italiano gli esterni riusciranno a segnare qualche gol in più”.

Infine in vista della gara di domenica al Franchi: “Domenica servirà tanta voglia di riscatto. Il Verona gioca un buono calcio, fondato sull’uno contro uno a tutto campo, uomo contro uomo. Faranno la differenza, Sottil, Ikonè, Gonzalez, tutti quei giocatori in grado di creare superiorità numerica. Mi aspetto una Fiorentina con una marcia in più grazie ai suoi giocatori di qualità”.