Malusci: “Milenkovic sapeva di essere ammonito, ma in quei momenti agisci d’istinto e non ti fermi. Vlahovic? Senza Nico è troppo solo”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho sentito dire che Milenkovic si doveva fermare perché già ammonito, ma quando sei in campo non pensi a queste cose. E’ stato un gesto istintivo il suo. Detto ciò, non mi sembrava un fallo da ammonizione. Gioco di Italiano? E’ difficile che un allenatore si snaturi, cambiando mentalità. A Torino, fino all’espulsione, la Fiorentina aveva fatto una grande partita quindi non credo che il mister avrebbe dovuto cambiare qualcosa”.

E poi ha aggiunto: “A gennaio devi prendere due esterni e due attaccanti. Questo indipendentemente da Vlahovic. Di quelli che hai, Nico Gonzalez è l’unico che supporta davvero il serbo e quindi quando manca lui rimane da solo e va in difficoltà”.