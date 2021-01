Malusci: “Vlahovic deve essere affiancato da un giocatore d’esperienza. Quarta? Arriverà il suo momento”

L’ex viola, Alberto Malusci ha parlato così della situazione in casa Fiorentina: “Vlahovic-Adriano? Adriano aveva qualcosa in più. Vlahovic ha del potenziale e se continua a lavorare come dice Prandelli svilupperà un bel profilo. Non voglio fare paragoni però, perché si rischia di fare dei danni. Ognuno ha la propria personalità. Vlahovic ha comunque delle potenzialità”.

Sul mercato: “Quando si hanno giocatori così giovani, in rosa, è bene accostarli a qualcuno con esperienza. Ora Prandelli ha puntato Vlahovic perché sta facendo bene e sta maturando. Se la società gli avesse affiancato un giocatore d’esperienza, sarebbe cresciuto prima”.

Callejon? “Domenica ha fatto un ottimo secondo tempo e spero di vederlo così a lungo. La Fiorentina, purtroppo o per fortuna è legata a questi calciatori d’esperienza. Con Callejon si è andati sul 3-4-2-1. Siamo legati a questi giocatore, fermo restando che sono bravi”.

Martinez Quarta? “Contro l’Udinese mi è piaciuto molto per personalità e per le ripartenze. Verticalizza molto bene ed è bravo nelle chiusure. È giovane e avrà dello spazio in più, a detta dei commenti che ha fatto Prandelli. Inoltre ci sono dei giocatori in uscita. Milenkovic fatica a rinnovare, Pezzella viene spesso colpito per gli infortuni. Arriverà il suo momento”.