“Manca un centravanti con cifre importanti: a forza di aspettare Jovic e Cabral, la Fiorentina ha perso tanto”

L’ex pallanuotista e grande tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, commentando il presente e i mesi futuri della Fiorentina: “Parlando di calciomercato, alla Fiorentina servirebbe un centravanti. Manca quell’attaccante da cifre importanti in stagione, dai 15 ai 18 gol. Tra quelli che ci sono ora, preferisco Cabral a Jovic, che è più indolente, ma a forza di aspettare entrambi abbiamo perso tanto lì davanti“.

Su Sabiri: “Mah, dipende da quanto costa. In ogni caso, vedo che non gioca mai e sta in panchina. Un nome come Bajrami lo apprezzo maggiormente, ma anche lui va valutato. Magari evitiamo di prendere qualcuno e fargli fare la fine di Zurkowski“.