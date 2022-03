Mancini, altro taglio alla rosa in vista della Turchia: in 5 tornano a casa

Che dopo l’eliminazione subita dalla Macedonia del Nord, la sfida in programma il prossimo 29 marzo a Konya contro la Turchia non avesse tanto senso si sapeva e le scelte messe in atto quest’oggi dal ct Roberto Mancini quindi non fanno altro che confermarlo. Al termine dell’allenamento odierno, il ct ha scelto di ridurre sensibilmente l’organico della Nazionale in ritiro a Coverciano.

Dopo la partenza di ieri di Marco Verratti, questa mattina hanno lasciato il Centro Tecnico di Covenrciano i due infortunati (Berardi e Mancini), Jorginho, Immobile e Insigne che torneranno anticipatamente ai loro club. Resta in ritiro invece Cristiano Biraghi, unico giocatore della Fiorentina in rosa: il capitano viola avrà spazio probabilmente al posto di Emerson Palmieri contro i turchi.