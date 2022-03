Mancini fa subito fuori Biraghi. E ci sono esclusioni eccellenti che fanno discutere

Tra i 23 convocati dell’Italia per la partita contro la Macedonia del Nord, valida per i playoff per le qualificazioni ai Mondiali, non c’è il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

Il calciatore viola finisce fuori assieme ad altri e ci sono diverse esclusioni eccellenti decise da Mancini, che fanno discutere. In primis, ovviamente, quella di Zaniolo. Oltre al romanista out, Locatelli, al rientro dal Covid e atteso solo domani a Coverciano, poi Scamacca e Belotti. Infine Gollini, Bonucci (non al meglio), Luiz Felipe, Sensi e Zaccagni.