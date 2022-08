Mancini: “La Fiorentina crescerà ancora, ha un gioco di qualità e si è rinforzata”

Le carte al campionato che sta per iniziare. Le ha fatte l’ex allenatore della Fiorentina, adesso selezionatore della Nazionale, Roberto Mancini.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dietro cinque squadre che mette davanti (Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli), per il CT c’è questa situazione: “Vedo una Lazio che può anche inserirsi nella corsa per la Champions. Spesso cambiare poco è un vantaggio, se hai la forza delle conoscenze. Mi aspetto che l’Atalanta torni ai suoi livelli, anche perché potrà lavorare senza coppe. La Fiorentina crescerà ancora, ha un gioco di qualità e si è rinforzata”.