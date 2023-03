Mancini lancia un assist alla Fiorentina? Dopo Retegui un altro oriundo potrebbe approdare in Azzurro… e in Viola

Mateo Retegui è solo il primo oriundo che Roberto Mancini vuol portare in Azzurro. Come riporta Tuttosport la Nazionale italiana avrebbe inserito nel proprio elenco degli italo-argentini anche un giocatore osservato da Nicolas Burdisso in Sudamerica.

Gianluca Prestianni, classe 2006, attaccante del Vélez Sarsfield è visionato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha intrapreso i contatti per nazionalizzare il giocatore. Gli occhi addosso della Fiorentina non gli mancano: già nel dicembre scorso Burdisso aveva intrapreso una chiacchierata con l’agente del calciatore, che – guarda caso – è amico anche del direttore tecnico del club gigliato.