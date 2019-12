Mancini: “Mi sento un difensore. L’attaccante più difficile da marcare ce l’ho in squadra quest’anno”

Ai canali ufficiale della Roma, ha parlato il difensore giallorosso ed ex Fiorentina Gianluca Mancini, prossimo avversario viola venerdi sera: “Qui a Roma ho trovato un gruppo sano, forte, con un mix di esperti e giovani. Sono contento, mi sono trovato fin da subito molto bene, non mi è mai sembrato di cambiare squadra, mi sono sempre sentito parte del gruppo, è molto importante. Roma città, molto bene, è una città bellissima, quando posso vado in centro, giro con mia moglie, scopriamo posti e cose nuove. Finita l’emergenza in difesa? Sì, è il ruolo che sento mio e in cui voglio crescere. Per gli spettatori era una novità e capisco che possano essere rimasti stupiti, ma devo crescere in difesa. L’attaccante più difficile da marcare? Il più difficile ce l’ho in squadra quest’anno“.