Mancini: “Non parliamo di biscotto, non ci interessa chi incontrammo agli ottavi. Il turnover…”

Pochi minuti fa il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Galles. Questi i principali temi toccati in sala stampa dal ct: “Verratti ha un gran bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo che, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo domani come sta. Il possibile biscotto? Questa parole si usa quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. E’ un problema che non ci riguarda: o andiamo a Londra o ad Amsterdam, al momento è una cosa che non riguarda noi. Non avremo problemi a incontrare una o l’altra squadra: noi giochiamo per vincere una gara difficile visto che è la terza in dieci giorni. Il Galles? E’ una squadra difficile da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità. Sono britannici: forti fisicamente, hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati. Se non erro sono già arrivati in una semifinale all’Europeo. Cercheremo di vincere, è il nostro obiettivo. Turnover in vista degli ottavi? Penso davvero che ci siano 26 titolari. Se prendete le qualificazioni di Nations League, l’attacco era Insigne, Belotti e Bernardeschi che potrebbe giocare domani. Poi c’è Chiesa che è un titolare. Contro Lewandowski e Milik, hanno giocato Emerson, Acerbi, Bastoni e Florenzi. Quando dico che sono tutti titolari è perché, se noi cambiamo qualcosa e domani dobbiamo farlo, è vero. Alla terza devi farlo, a trentadue gradi: c’è bisogno di giocatori freschi, i ragazzi daranno quel che han fatto fino ad oggi”.