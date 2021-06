Mancini pensa al turn over contro il Galles ma per Castrovilli è dura trovare spazio

Dovrebbe essere un’Italia un po’ diversa da quelle delle prime due uscite domani contro il Galles, nell’ultima sfida del girone: il ct Mancini pensa infatti a un po’ di turn over e a qualche cambio, visti alcuni acciacchi nella sua rosa. A centrocampo ad esempio hanno giocato vari interpreti, anche Pessina e Cristante ma ancora non Castrovilli, unitosi in extremis dopo l’infortunio di Pellegrini. Difficile che il numero 10 della Fiorentina possa trovare spazio anche domani, se non a partita in corso, per quella che sarebbe un’esperienza davvero indimenticabile.