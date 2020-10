Mancini ricorda il passato a Firenze: “Ho sempre creduto nei giovani, anche quando ero alla Fiorentina”

L’allenatore della Nazionale Italiana, Roberto Mancini è intervenuto a “Sport Lab, il futuro dell’industria e dello sport” parlando anche dei giovani inseriti con la maglia azzurra e paragonandoli al suo passato in viola: “Bisogna aver fiducia nei ragazzi che sono il futuro di questo Paese, credo di essere stato quello che ne ha fatti esordire di più. Pure come allenatore di club, dalla prima Fiorentina allo Zenit. È una cosa che ho sempre fatto, anche se ora giocano in Italia solo il 30% di italiani”.

